Alcalde de Matamoros defiende el retiro de publicidad

La autoridad municipal aclaró que la estrategia “Matamoros se ve mejor” busca limpiar la ciudad de pendones viejos sin multar negocios.

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El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, defendió el retiro de pendones publicitarios instalados en la vía pública como parte de la estrategia “Matamoros se ve mejor”, al señalar que el objetivo es mantener limpia la ciudad y evitar la acumulación de basura, sin afectar a los emprendedores ni al comercio local.

El alcalde explicó que durante las acciones de limpieza han encontrado publicidad de eventos realizados desde 2023 y 2024, por lo que hizo un llamado a las empresas encargadas de colocar estos anuncios para que se comprometan a retirarlos una vez concluidas sus actividades.

Granados también aclaró que, en el caso de una comerciante que manifestó inconformidad por la ubicación de un banderín, el gobierno municipal no lo retiró, sino que únicamente solicitó colocarlo dentro del área de su establecimiento, debido a los posibles riesgos de accidentes en la vía pública.

Aseguró que la administración no contempla aplicar multas por estas acciones y rechazó los señalamientos de que se busque perjudicar a los pequeños y medianos negocios. Asimismo, pidió evitar la desinformación y sostuvo que la estrategia forma parte de un conjunto de trabajos que incluye descacharrización, eliminación de basureros clandestinos y recuperación de espacios públicos.

El presidente municipal reconoció que todavía existen necesidades pendientes en materia de pavimentación y drenaje; sin embargo, destacó que su administración ha intervenido en más de 320 puntos relacionados con este último rubro y que continúa impulsando obras de infraestructura, así como apoyos para planteles educativos.

Finalmente, reiteró que la intención es mejorar la imagen urbana de Matamoros y mantener las vialidades libres de publicidad abandonada, por lo que insistió en que quienes instalen pendones en espacios públicos deben asumir la responsabilidad de retirarlos al concluir sus eventos.