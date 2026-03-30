Alcalde de Matamoros anuncia cambios en la JAD

Granados Fávila subrayó que estas decisiones tienen como objetivo fortalecer la operación de la JAD y garantizar un mejor servicio.

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó sobre cambios en la administración de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD), destacando que la prioridad es contar con personal capacitado y con experiencia en el área.

¿Por qué salió el anterior titular de la JAD?

El edil explicó que la salida de Rigoberto Leal se dio por motivos personales, descartando otro tipo de situaciones dentro del organismo.

¿Quién asumió el nuevo cargo?

Asimismo, anunció que el ingeniero Óscar Rodríguez asumió la responsabilidad, resaltando su trayectoria y experiencia, ya que anteriormente se desempeñó como presidente del Colegio de Ingenieros.

¿Qué buscan con estos cambios?

Granados Fávila subrayó que estas decisiones tienen como objetivo fortalecer la operación de la JAD y garantizar un mejor servicio para la ciudadanía.

El alcalde reiteró que se apuesta por perfiles técnicos que respondan a las necesidades del municipio y mejoren la eficiencia del organismo.