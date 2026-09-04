Alcalde de Laredo reconoce la infraestructura de Nuevo Laredo

Víctor Treviño, puntualizó que las obras son fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir los problemas que enfrentan

Representantes de la comunidad fronteriza reconocieron las obras de infraestructura realizadas en Nuevo Laredo y destacaron el impacto positivo que han tenido en la calidad de vida de sus habitantes.

Señalaron que el desarrollo de la región se comparte entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que es importante mantener una coordinación constante entre ambas ciudades.

Asimismo, reconocieron los trabajos realizados por el Gobierno Municipal, entre ellos la instalación y sustitución de tuberías, así como la construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje pluvial.

El alcalde de Laredo, Texas, Víctor Treviño, puntualizó que estas obras son fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir los problemas que enfrentan las familias durante la temporada de lluvias.

También resaltaron que la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo ha mostrado interés en atender las necesidades de la ciudadanía y en impulsar acciones que beneficien directamente a la comunidad.

Se ha visto el cambio y todo lo que se ha colocado de tubería y drenaje pluvial. Es muy importante para mejorar la calidad de vida, especialmente para que la gente no batalle durante las lluvias”, expresó.