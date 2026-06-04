Alcalde Beto Granados rechaza versiones contra Américo Villarreal

El presidente municipal reiteró que desde Matamoros continuará la coordinación institucional con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos

El alcalde de Matamoros, Beto Granados, rechazó las versiones que han circulado en torno a una supuesta investigación contra el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, así como sobre un presunto retiro de visa, y aseguró que la postura oficial del Gobierno del Estado ya fue fijada de manera clara.

La controversia surgió luego de que en días recientes se difundieran versiones periodísticas que señalan una presunta investigación de autoridades estadounidenses contra el gobernador Américo Villarreal Anaya, relacionada supuestamente con actividades vinculadas al tráfico ilegal de combustible, además de rumores sobre un presunto retiro de visa para ingresar a Estados Unidos.

Las declaraciones del presidente municipal se producen en medio de la polémica generada por publicaciones y señalamientos difundidos en los últimos días, los cuales han provocado reacciones dentro del ámbito político estatal.

Remite a postura oficial del Gobierno de Tamaulipas

Al ser cuestionado sobre el tema, el alcalde señaló que el vocero del Gobierno del Estado, Gerardo Algarín, negó categóricamente las versiones y las atribuyó a una publicación con intencionalidad política.

"Primero que nada, ya vimos el mensaje que hizo el vocero del Gobierno del Estado, Gerardo Algarín, en torno a esto que me comentas. Lo han negado categóricamente y lo atribuyen a una nota periodística tendenciosa", expresó.

Las declaraciones surgen luego de que en redes sociales y espacios políticos se retomaran versiones relacionadas con presuntas investigaciones y rumores sobre la situación migratoria del mandatario estatal, señalamientos que han sido rechazados por la administración tamaulipeca.

Durante la entrevista, Granados defendió la gestión de Américo Villarreal y afirmó que el gobernador mantiene una agenda enfocada en el trabajo territorial y la atención directa a la ciudadanía.

"El gobernador es un hombre de trabajo, de territorio y cercano a la gente. Hay que ser muy claros: el estado avanza con el trabajo diario, no con rumores. Eso pareciera más una agenda política, como lo dijo la presidenta de México", afirmó.

El alcalde consideró que la discusión generada por este tipo de versiones desvía la atención de los temas que impactan directamente a la población, particularmente en áreas relacionadas con infraestructura, servicios públicos y programas gubernamentales.

Llama a priorizar resultados para la ciudadanía

Granados sostuvo que la población exige soluciones concretas y no confrontaciones políticas, por lo que insistió en que la prioridad de los gobiernos debe centrarse en responder a las necesidades de las familias tamaulipecas.

"A la gente no le sirven los ataques políticos; le sirven las obras, los servicios y la atención. Por eso el gobernador Américo Villarreal seguirá como lo ha hecho desde el primer día, trabajando por todos los tamaulipecos", puntualizó.

El presidente municipal reiteró que desde Matamoros continuará la coordinación institucional con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos y acciones en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, el alcalde aseguró que la administración municipal mantendrá su enfoque en el trabajo cotidiano y en la atención de las demandas ciudadanas, dejando de lado las controversias políticas que, aseguró, no generan beneficios para la población.

"Nosotros estamos concentrados en trabajar. La gente quiere resultados, quiere que se le atienda, quiere gobiernos presentes. Y en eso estamos: trabajando todos los días, de la mano del gobernador, para que a Matamoros y a Tamaulipas les siga yendo bien", concluyó.

Las declaraciones de Beto Granados se suman a las posturas expresadas por diversos actores políticos de Tamaulipas que han respaldado al gobernador Américo Villarreal en medio de la controversia generada por los señalamientos difundidos durante los últimos días.