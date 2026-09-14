Alberto Granados pide prevenir incendios en Matamoros

El presidente municipal insistió en la importancia de que la población tome conciencia al momento de realizar cualquier quema de basura o maleza

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar incendios, luego de los distintos siniestros registrados durante este fin de semana, principalmente en áreas de zacatales, terrenos baldíos e incluso viviendas.

El alcalde señaló que algunos de estos incendios pueden comenzar por la quema de basura o por fuego iniciado en zonas utilizadas como basureros, situación que puede provocar que las llamas se propaguen rápidamente y sean difíciles de controlar debido a su intensidad.

Destacan respuesta de Protección Civil y Bomberos

Granados destacó la intervención de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, cuyos elementos han respondido de manera inmediata a los reportes para contener los incendios y evitar que alcancen mayores dimensiones.

Reconoció que, hasta el momento, estos incidentes no han provocado una tragedia de gravedad, aunque advirtió que los incendios continúan presentándose en distintos puntos de Matamoros, por lo que se mantendrá el trabajo de los cuerpos de emergencia para atenderlos con rapidez.

Advierten sobre la quema de basura y maleza

El presidente municipal insistió en la importancia de que la población tome conciencia al momento de realizar cualquier quema de basura o maleza, ya que una situación que inicia de manera controlada puede salirse de control y terminar afectando viviendas, terrenos u otras propiedades.

Finalmente, aseguró que el municipio continuará trabajando para fortalecer la capacidad de respuesta de Protección Civil y Bomberos ante este tipo de emergencias.