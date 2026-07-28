Alberto Granados inicia obras de drenaje en Matamoros

Las labores forman parte de una estrategia para atender deficiencias en la red sanitaria y mejorar las condiciones de vida de los habitantes

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, inició la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Leyes de Reforma, en la colonia Acuario 2001, como parte de acciones para mejorar los servicios básicos en la ciudad.

De acuerdo con la información dada a conocer, la obra contempla, una vez concluida, la rehabilitación del pavimento en la misma vialidad, con el objetivo de ofrecer una circulación más segura y funcional.

Reparan drenaje en otras ocho colonias

Asimismo, este mismo día arrancaron trabajos de reparación de drenaje en otras ocho colonias de Matamoros, en atención a una problemática que ha persistido por años en distintos sectores del municipio.

Las labores forman parte de una estrategia para atender deficiencias en la red sanitaria y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.