Alberto Granados destaca promesas cumplidas en segundo informe

El alcalde de Matamoros afirmó que todavía resta un año de administración, por lo que continuarán trabajando en nuevos proyectos para fortalecer el orden

El alcalde Alberto Granados Fávila anunció que el próximo 7 de septiembre se llevará a cabo su segundo informe de gobierno, donde dará cuenta de los avances alcanzados durante los primeros 22 meses de la administración municipal 2024-2027.

Granados Fávila aseguró que uno de los principales aspectos que destacará será el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante su campaña, al señalar que actualmente forman parte de acciones concretas para Matamoros.

El presidente municipal afirmó que todavía resta un año de administración, por lo que continuarán trabajando en nuevos proyectos y acciones para fortalecer el orden y el equilibrio en la ciudad.

Asimismo, adelantó que existe la posibilidad de que el gobernador de Tamaulipas acompañe al municipio durante este segundo informe, aunque señaló que su presencia aún está por confirmarse.

Granados Fávila dijo sentirse satisfecho de representar al gobierno municipal y reiteró que el objetivo es continuar avanzando en beneficio de los matamorenses durante el último año de su administración.