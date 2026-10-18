Alberto Granados buscará coordinación de Morena en Matamoros

El alcalde anunció su registro para coordinar los comités de Morena rumbo a 2027 y llamó a respetar los tiempos del partido y evitar ataques

El presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados Fávila, dio a conocer que se registrará este viernes para coordinar los trabajos de los Comités de Defensa por la Transformación, saliendo al paso de quienes critican su administración.

El alcalde anunció que buscará la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, con miras al proceso electoral de 2027, cuyo plazo de registro vence el 18 de octubre.

Entrevistado durante su visita a la Feria Tamaulipas 2026 en Ciudad Victoria, Granados indicó que decidió acudir primero a la capital para acompañar al gobernador Américo Villarreal Anaya, antes de formalizar su participación.

"El día de mañana andaremos ya registrándonos", expresó.

Defendió el trabajo realizado durante sus dos años de gobierno y aseguró que su administración cumplió los diez compromisos que presentó durante la campaña del 2024, con el respaldo del Gobierno del Estado.

Ante la efervescencia de aspirantes, llamó a respetar los tiempos y disposiciones de Morena y a realizar una contienda limpia, sin ataques.

Adelantó que este año se contemplan obras importantes con una inversión superior a los 300 millones de pesos en movilidad e infraestructura, gestionadas ante los gobiernos estatal y federal.