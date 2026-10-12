Alberto Granados busca coordinación de Morena en Matamoros

El edil señaló que su intención es continuar participando en el proyecto político de Morena y dar seguimiento al trabajo que se ha realizado en Matamoros,

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El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, confirmó su registro en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación municipal, luego de que el partido emitiera la convocatoria correspondiente.

El edil señaló que su intención es continuar participando en el proyecto político de Morena y dar seguimiento al trabajo que se ha realizado en Matamoros, al considerar que aún existen importantes necesidades por atender en el municipio.

“Hemos trabajado mucho por Matamoros y sabemos que todavía falta muchísimo por hacer. Seguiremos levantando la mano para seguir participando”, expresó.

Destaca gestiones para movilidad e infraestructura

Granados también destacó la importancia de mantener las gestiones ante los gobiernos estatal y federal, al señalar que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha contribuido al crecimiento de la ciudad, particularmente en materia de movilidad y desarrollo de infraestructura.

En ese sentido, adelantó que durante este año se contemplan obras importantes con una inversión superior a los 300 millones de pesos, además de otros proyectos de consideración previstos para el próximo año, los cuales, indicó, se han podido gestionar con el respaldo de las administraciones estatal y federal.

Seguirá atento al proceso interno de Morena

Finalmente, el presidente municipal reiteró que continuará atento al desarrollo del proceso interno de Morena y manifestó su intención de seguir trabajando por Matamoros, mientras avanza el procedimiento para definir la coordinación municipal.