Albercas públicas se saturab Semana Santa pese a atractivos

Tal es el caso del parque acuático del sistema DIF Altamira, donde desde su apertura el pasado 27 de marzo se ha observado una importante respuesta ciudadana

A pesar de que el sur de Tamaulipas cuenta con una amplia oferta de espacios naturales y turísticos como Playa Miramar, Playa Tesoro, la Laguna del Chairel, la Laguna de Champayán y el río Tamesí, las albercas públicas continúan registrando una alta afluencia durante el periodo vacacional de Semana Santa. Esto las convierte en otra de las opciones para las familias.

Tal es el caso del parque acuático del sistema DIF Altamira, donde desde su apertura el pasado 27 de marzo se ha observado una importante respuesta ciudadana.

Alfredo Valladares Medina, administrador del lugar, explicó que el sitio ha ido incrementando paulatinamente el número de visitantes, "el parque abrió sus puertas para niños, jóvenes y adultos con nuevas modalidades".

Se han mejorado las instalaciones, incluyendo baños con accesibilidad para personas con discapacidad, además de mantener un espacio limpio, seguro y divertido para todos", explicó.

Señaló que los días jueves, viernes, sábado y domingo son los de mayor afluencia, tendencia que se mantiene durante la temporada alta. Incluso, estiman que este año se podría superar la cifra de 15,000 visitantes registrada durante el mismo periodo vacacional del año anterior.

El funcionario destacó que el parque cuenta con medidas de seguridad como salvavidas proporcionados por Protección Civil, área de enfermería, albercas certificadas y vigilancia constante por parte del personal, lo que brinda confianza a los usuarios.

Asimismo, el espacio ofrece cuatro albercas, tanto para adultos como para niños, área de chapoteadero y un tobogán de seis metros de altura con supervisión permanente para garantizar la seguridad de quienes lo utilizan.

Además de la recreación, también se desarrollan cursos de natación para diferentes edades y niveles, con una inscripción actual de alrededor de 150 participantes.

Autoridades municipales y del sistema DIF han reiterado la invitación a la población para que acuda a estos espacios, resaltando que se trata de lugares accesibles, familiares y con condiciones adecuadas para el esparcimiento seguro.

De esta manera, queda de manifiesto que, aunque el sur de Tamaulipas posee diversos atractivos naturales, las albercas públicas siguen siendo una alternativa preferida por cientos de familias que buscan diversión cercana, económica y segura durante Semana Santa.