Alarmante aumento de casos de desaparición de menores

Un colectivo feminista advirtió sobre el preocupante incremento en desapariciones de niñas, niños y adolescentes en la zona conurbada, especialmente en Altamira.

Marta de la Cruz, representante del colectivo "Mujer Manglar", señaló que muchos de estos casos se relacionan con episodios de violencia intrafamiliar, que llevan a menores a “escapar” de sus hogares en busca de protección.

Estimó que en Tamaulipas se registran al menos 1,500 casos anuales de menores desaparecidos, de los cuales aproximadamente 300 casos, siguen sin ser localizados, lo que refleja una crisis latente que exige atención urgente.

En un análisis se diferencian dos fenómenos alarmantes: por un lado, la violencia estructural que motiva las huidas de menores de sus hogares, y por otro, la creciente incidencia de violencia vicaria, donde familiares extraen a los menores del entorno materno, como forma de dañar a la figura principal de la familia.

Criticó que, aun existiendo protocolos como la Alerta Amber, en la práctica las autoridades no los activan de forma inmediata, lo que pone en riesgo la integridad de los menores en sus primeras 72 horas de ausencia, consideradas vitales.

La integrante del colectivo recordó un caso ocurrido hace dos años, cuando cuatro menores desaparecieron en un mes. Se activó la hipótesis de que habían sido por voluntad propia; trágicamente, una de ellas fue encontrada días después, asesinada y con señales de violencia.

“Cuando un menor se va por su cuenta, no basta con aceptar una versión superficial, se debe indagar qué falla en su entorno familiar, porque el Estado y la sociedad tienen responsabilidad”, señaló Martha de la Cruz.

Resaltó que una vez localizado un menor, la investigación debe profundizar en las causas de su desaparición, incluyendo si está siendo víctima de violencia o manipulación. A este llamado se suma la urgencia de exigir una política pública municipal y estatal, adaptada al contexto local.

Lamentó que, aunque existan reformas y penalidades, estas son mayormente importadas de otros estados, sin tomar en cuenta las condiciones particulares de Altamira.

“No se trata de castigar más, sino de disminuir la violencia y prevenir que ocurra”, afirmó. Para aplicar soluciones efectivas, insistió, es fundamental realizar estudios locales que permitan diseñar estrategias realistas y contextualizadas, en lugar de replicar modelos ajenos que no responden a la realidad de cada municipio.

Una demanda clave de Mujer Manglar es que el municipio asuma responsabilidad y promueva acciones concretas: desde establecer rondines y presencia institucional en colonias vulnerables, hasta exigir al gobierno municipal, estatal y federal, el canalizar recursos para fortalecer los protocolos de búsqueda e investigar cada caso con enfoque de género.

“No podemos permitir que primero nos digan que esperemos, cuando cada minuto cuenta para salvar una vida”, enfatizó.

La gravedad del panorama se confirma con datos oficiales de las últimas 7 décadas, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) a junio de 2025, Tamaulipas ocupa el tercer lugar nacional en casos, solo por detrás de Jalisco y el Estado de México.

Entre los municipios con más desapariciones acumuladas figuran Reynosa (2,761), Nuevo Laredo (2,688) y Matamoros (2,447). En la zona sur del estado, se contabilizan 1437, Tampico acumula 761, Altamira 383 y Ciudad Madero 293 personas desaparecidas.

Martha de la cruz representante del colectivo "Mujer Manglar", resalta que en Altamira, por cada menor desaparecido sin seguimiento adecuado, podría haber un entorno impregnado de violencia y desprotección que alarga la emergencia social.