Alarma mortandad de peces en canales de El Mante

Los canales de la ciudad de El Mante presentan escenas dantescas con peces muertos flotando y aguas de tonos rojizos y blanquecinos

La crisis ambiental en Ciudad Mante, Tamaulipas, ha alcanzado niveles críticos ante la mortandad de peces en los canales de la ciudad, mientras los vecinos denuncian contaminación y falta de información de las autoridades.

La situación es grave

Los canales de la ciudad presentan escenas dantescas con peces muertos flotando y aguas teñidas de tonos rojizos y blanquecinos, en áreas donde aún hay encharcamientos.

De acuerdo a los recorridos de supervisión y estudios de laboratorio del agua, realizados por la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) , se determinó que fue una fuga de drenaje rota la cual vertía sus desechos en el canal del sistema de riego 002 de este municipio.

Las autoridades encabezadas por Ramiro Lozano González, titular de la PAUT, ordenaron cerrar las compuertas del canal y secarlo para ubicar la fuga, a fin de evitar la expansión de los contaminantes aunque no se pudo lograr la muerte de muchos peces.

Se habló hace unos días que el color rojizo era pintura; sin embargo, todavía no hay un informe oficial al respecto.

Vecinos indignados

Los vecinos de Mante están indignados y exigen una investigación inmediata y sanciones ejemplares a los responsables de los vertidos contaminantes. "Primero el agua se puso roja, luego blanca, y ahora los peces están muertos. Nadie dice nada", denuncian.

La emergencia ambiental continúa

De acuerdo a fuentes consultadas, aún no se ha logrado corregir la falla, por lo que el agua de riego sigue suspendida mientras no se dé una solución al respecto.

El problema se podría agravar luego de que este canal es usado por cientos de familias para bañarse, si es que llegara nuevamente a romperse la tubería y ocasionar contaminación, cuyo tipo de desechos no se ha dado a conocer aún.