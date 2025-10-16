Al menos 270 credenciales de 2024 aún no han sido recogidas

270 personas no han recogido su credencial de 2024; estarán disponibles en el módulo INE de Col. Hidalgo antes de ser destruidas

Cerca de 270 personas que tramitaron su credencial de elector en el año 2024, no han pasado a recogerla.

Las tarjetas están en el módulo del Instituto Nacional Electoral, ubicado en la Colonia Hidalgo, y Juan Eduardo Vila Cruz, vocal del Registro Federal de Electores, advirtió que si no pasan a recogerlas, el próximo año serán destruidas.

“Entonces ahorita andamos notificándole a las personas, son cerca de 270 que tramitaron su credencial durante el 2024 y no pasaron a recogerla, ya les estamos yendo a notificar, como un recordatorio para que pasen a recogerla.

“Si perdieron el comprobante que les dimos, si se pasó la fecha en que tenían que recogerla o tal vez perdieron la credencial que debían regresarnos al recoger la nueva, no importa, acérquense al módulo para entregarles su credencial”, expresó.

Solo necesitan dar su nombre completo y que su huella digital sea confirmada en ese momento.

También se pide a quienes tienen la credencial que vence en diciembre de 2025, acudir a renovarla de inmediato y no esperarse a que termine la vigencia.

Vila Cruz invitó a acudir al módulo a quienes hayan perdido su credencial, los que la tengan vencida y las que están por vencer, así como quienes deban cambiar el domicilio o algún otro dato.

El módulo está abierto de lunes a viernes de las 8:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 16:00 horas.

“Lo que tenemos que hacer es llevar nuestra acta de nacimiento en original, no es necesario que sea un acta nueva o actualizada, nada más con que sea original y esté legible.

“Un comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses de haber sido expedido, en original, no es necesario que esté a nombre de la persona que haga el trámite, y una identificación con foto vigente original”, detalló.

La identificación puede ser la licencia de manejo, el pasaporte mexicano, la credencial de elector, la credencial de la escuela que esté vigente, el título profesional o la cédula profesional. Si no se tiene ninguno, pueden acompañarlo dos personas que los conozcan tengan credencial de elector vigente de la ciudad.

Son cerca de 9 mil las tarjetas INE vencen en diciembre de 2025, y deben ser sustituidas ya.