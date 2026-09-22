Ajustan semáforos para agilizar el tráfico en Matamoros

La operación de los semáforos podrá modificarse conforme cambien las condiciones del tráfico, con el propósito de mantener una circulación más fluida

Los semáforos instalados entre la calle 7 y 8 en Matamoros no operan de manera fija debido a que su funcionamiento se ajusta a las condiciones de movilidad y al flujo vehicular que se registra en el sector.

Alfonso Treviño, secretario de Desarrollo Urbano, explicó que en momentos de mayor tráfico los dispositivos pueden permanecer en modo intermitente, con el objetivo de permitir que los vehículos avancen de manera gradual y evitar que las filas se prolonguen.

Señaló que mantener los semáforos en rojo de manera permanente podría impedir el avance de los automovilistas cuando existe congestionamiento, por lo que se opta por permitir el paso de manera alternada, conforme disminuye el flujo vehicular.

Buscan facilitar el acceso al centro de Matamoros

Treviño explicó que esta medida forma parte de la estrategia de movilidad que se implementará durante las próximas semanas, particularmente para facilitar la circulación de quienes buscan ingresar al centro de la ciudad sin tener que incorporarse a las filas que se forman rumbo al Puente Viejo.

Indicó que la avenida busca funcionar como una vía de desahogo para los automovilistas que no se dirigen al puente, permitiéndoles continuar hacia el centro y evitando que se concentre mayor cantidad de vehículos en los accesos.

Operación dependerá de las condiciones del tráfico

El funcionario agregó que la operación de los semáforos podrá modificarse conforme cambien las condiciones del tráfico, con el propósito de mantener una circulación más fluida en la zona.