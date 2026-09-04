Airbnb pagará 3% de impuesto de hospedaje en Tamaulipas

Cerca de 2,400 anfitriones de la plataforma se incorporarán al esquema fiscal para generar condiciones de competencia frente a los hoteles tradicionales

Aproximadamente 2,400 anfitriones de Airbnb en Tamaulipas pagarán el Impuesto Sobre el Hospedaje del 3% para lograr una competencia justa con los hoteles tradicionales.

Crear un "piso parejo" fiscal entre la oferta hotelera tradicional y las aplicaciones digitales de renta temporal es la intención de las autoridades, en Tamaulipas, encargo principal del área turística de la entidad.

El secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, explicó que las negociaciones con Airbnb fueron reactivadas después de que avanzara en el Congreso de Tamaulipas una modificación relacionada con la restricción de 120 días para los alojamientos ofertados mediante estas plataformas

Aunque en algunos estados la incorporación de plataformas digitales al esquema tributario ha representado incrementos de hasta 40% en la recaudación del impuesto sobre hospedaje, el secretario indicó que en Tamaulipas todavía no existe una estimación sobre cuánto podría generarse.

Hernández Rodríguez consideró que esta información permitirá a la Secretaría de Turismo contar con un panorama más preciso sobre el comportamiento de los visitantes que llegan al estado y utilizar estos datos para fortalecer la planeación turística.