Ahuyenta operativo grúa a clientes del centro de Reynosa

En plena temporada vacacional, el operativo grúa implementado en la ciudad de Reynosa está generando afectaciones directas al comercio del primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con locatarios de la calle peatonal Hidalgo, uno de los puntos con mayor tradición comercial en el centro, la presencia constante de grúas ha provocado una disminución considerable en la afluencia de clientes.

Los comerciantes aseguran que los consumidores se han quejado por la falta de señalización clara en las zonas donde está prohibido estacionarse.

Muchos de los vehículos son remolcados en cuestión de minutos, lo que ha generado molestia entre los visitantes, especialmente aquellos que provienen del Valle de Texas y acostumbraban detenerse en Reynosa para realizar compras o disfrutar de la oferta gastronómica local.

Raúl Gerardo Cisneros Villarreal, representante de los comercios establecidos en la peatonal Hidalgo, señaló que esta situación ha generado confusión entre los conductores.

“Ha habido muchos clientes que se quejan de que se los han llevado la grúa. Lógicamente mucha gente no sabe porque no se percatan que hay hidrantes. Nosotros lo que le pedimos a la autoridad —porque inclusive está en el reglamento de tránsito— es que se tiene que haber un aviso, un anuncio donde diga que no se pueden estacionar por esta cuestión”, explicó.

Indicó que incluso hay zonas donde la pintura de los señalamientos ha sido modificada varias veces, lo que incrementa la incertidumbre sobre si está permitido o no dejar el vehículo.

“Hay áreas que están pintadas de blanco y luego los pintaron de amarillo y luego otra vez de blanco. Entonces las líneas que limitan los laterales a veces causan confusión, y por lo tanto la gente no sabe si se puede estacionar o no se puede estacionar”, puntualizó.

Los comerciantes consideran que antes de aplicar sanciones, el municipio debió implementar una etapa previa de información y señalización preventiva.

Aseguran que el operativo, más que orden, está generando desconfianza y desincentivando la visita al centro, lo que afecta directamente la economía local.

A la problemática se suma la percepción de inseguridad, otro de los factores que, en conjunto con las grúas, ha hecho que muchos visitantes prefieran no ingresar al corazón comercial de Reynosa.