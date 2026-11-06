Aguas negras invaden vivienda en colonia Del Bosque en Matamoros

Explicó que esta situación le ha ocasionado infecciones y lesiones en la piel, una condición que le preocupa debido a que también padece diabetes

Una problemática de drenaje mantiene afectada a una familia de la colonia Del Bosque, en Matamoros, donde las aguas negras provenientes de un problema de caídos se introducen en una vivienda ubicada sobre la calle Granados, generando malos olores y riesgos para la salud.

Ari Casanova, habitante del domicilio, denunció que el problema ha provocado que el agua residual brote constantemente en el interior de su casa, principalmente en el baño, por lo que tiene que recurrir al uso de cloro, ácido y cubetas con agua para intentar disminuir la acumulación de desechos.

Explicó que esta situación le ha ocasionado infecciones y lesiones en la piel, una condición que le preocupa debido a que también padece diabetes. Además, señaló que su mascota falleció presuntamente después de ingerir agua contaminada con excremento.

Familia denuncia afectaciones por aguas negras en su vivienda

La afectada aseguró que ha presentado diversos reportes ante las autoridades correspondientes, sin obtener una solución definitiva. Incluso, dijo que tuvo que comprar una bomba sumergible y mangueras para desalojar las aguas residuales hacia un área verde, pero el equipo terminó quemándose debido a la constante acumulación de líquido.

Casanova indicó que el problema también se presenta en una esquina cercana, donde el drenaje ya se encuentra brotando al exterior, por lo que pidió la intervención de las autoridades para atender los caídos y evitar que las condiciones sanitarias de la zona continúen empeorando.