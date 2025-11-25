Agricultores de Tamaulipas se unen a bloqueo por apoyos federales

También cerraron la caseta de cobro de Nuevo Progreso, donde levantaron las plumas para permitir el paso únicamente a vehículos particulares.

Los agricultores del país se hartaron de una larga espera de más de seis años desde que el actual régimen de gobierno les prometió, bajo el discurso de “Primero los pobres”, mejorar sus condiciones. Por ello, en el norte de Tamaulipas decidieron unirse a la jornada nacional de bloqueos en tramos carreteros y puentes internacionales.

Miguel Ángel Ávalos Marroquín, agricultor de Río Bravo, recordó que los intentos de negociación con autoridades federales no han sido honestos.

“Las mesas de diálogo fueron un fraude. Sí nos dieron entrada los diputados, algunos compañeros estuvieron con ellos y nos pidieron hacer una lista como si fuera una lista de Santa Claus. ¿Y sabes qué hicieron? Al finalizar la sesión dijeron que estaba bien, pero que había que firmarla para tener validez oficial, y ellos mismos dijeron que no, que solo querían la lista”, explicó.

En la frontera de Tamaulipas, que abarca desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, los productores fueron pacientes. Esperaron hasta pasado el mediodía, dando una última tregua con la esperanza de que el gobierno federal respondiera favorablemente a sus demandas.

Como no hubo comunicación ni solución, bloquearon el kilómetro 30, en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. También cerraron la caseta de cobro de Nuevo Progreso, donde levantaron las plumas para permitir el paso únicamente a vehículos particulares.

Además, bloquearon la carretera Ribereña, el entronque de San Fernando —que conecta con Reynosa y Matamoros— y el puente internacional Reynosa–Pharr. Desde estos puntos expresaron su descontento por las descalificaciones del gobierno, que los acusa de estar patrocinados por intereses particulares.

Héctor Eliborio Peña, líder de la Asociación de Propietarios Rurales de Río Bravo, rechazó estos señalamientos.

“Les hemos comentado hasta el cansancio que somos productores reales, no estamos patrocinados por ningún partido político, que quede muy claro. Sí nos afecta como productores, a los que realmente somos productores, como el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano. La ciudadanía debe saber que buscamos la manera de no afectar a nadie, solo al transporte”, aseguró.

La movilización afectó a cientos de transportistas que se dirigían a Texas, provocando pérdidas millonarias a empresas de ambos lados de la frontera debido a los retrasos en el cruce de mercancías.

Isaí, transportista binacional, expresó su molestia por las afectaciones que provoca el bloqueo.

“Hay otras formas. En vez de perjudicarnos también a nosotros como trabajadores, deberían irse a parar allá donde está la presidencia. Uno viene a trabajar y lo perjudican en las horas. Yo llevo jugos y ahorita voy a empezar aquí en la báscula bajo el puente, pero imagínate… ahora hay que esperar a qué horas”, comentó.

Los agricultores denunciaron también la falta de apoyos al campo, una situación que en la zona fronteriza se agrava debido a la competencia directa con Estados Unidos y las diferencias en incentivos y subsidios.

Fructuoso García Rivas, agricultor de Matamoros, lamentó los incrementos constantes en los costos de operación.

“Aquí en lugar de que vaya todo a la baja o que tengas algún subsidio para los insumos, va todo hacia arriba. Nos prometieron que el diésel iba a estar más barato, que la gasolina iba a estar más barata, y va cada día más para arriba. Ya no hay confianza en el gobierno”, afirmó.

Recordaron que el intento más reciente de diálogo ocurrió el pasado 11 de noviembre, cuando el gobierno federal se comprometió a recibirlos. Sin embargo, los productores fueron nuevamente dejados plantados, lo que incrementó el malestar del sector agrícola.

Por esta razón, aseguraron haber perdido el miedo a las represalias, incluidas las detenciones que han sufrido algunos de sus compañeros durante bloqueos anteriores. Señalaron que continuarán las manifestaciones hasta obtener una respuesta real.

Miguel Ángel Ávalos Marroquín reiteró la determinación del movimiento.