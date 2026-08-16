Agricultores de Tamaulipas amagan con endurecer protestas

Productores exigen recursos, pago de adeudos y agua para el campo; advierten más movilizaciones si la Federación no responde

Productores agropecuarios de Tamaulipas dieron aproximadamente un mes al Gobierno federal para responder a sus principales reclamos o, de lo contrario, endurecerán las movilizaciones del sector.

Héctor Eleborio Peña de León, presidente de Productores Rurales de Río Bravo, explicó que la reunión de este viernes tuvo como objetivo reorganizar a las organizaciones que forman parte del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, ante la falta de soluciones a problemas que, afirmó, llevan años planteando.

Las demandas son concretas: recursos suficientes para el campo en el próximo presupuesto, pago de adeudos acumulados, condiciones de competencia frente a las importaciones y una solución al déficit de agua del Distrito de Riego 026.

“Seguimos en las mismas peticiones, las mismas luchas, y nos vamos a organizar”, afirmó.

Peña de León cuestionó particularmente la entrada de maíz extranjero a precios muy bajos y señaló el dumping como uno de los factores que golpean al productor nacional. Rechazó que estén solicitando recursos como dádivas y sostuvo que buscan condiciones para competir.

“No estamos pidiendo regalos, no queremos limosnas. Solamente que nos pongan a competir como debe ser con quien sea”, sostuvo.

El dirigente estimó que entre 60 y 70 por ciento del campo tamaulipeco se encuentra prácticamente en ruinas, mientras la pérdida de fertilidad de los suelos avanza cada año y encarece su recuperación.

A este escenario se suma el agua. Los productores sostienen que el Distrito 026 enfrenta un déficit que pone en riesgo el próximo plan de riego y señalan que alrededor de 300 millones de metros cúbicos habrían sido extraídos de la zona para contribuir al pago de una deuda de agua con Estados Unidos que, de acuerdo con su postura, correspondía al Distrito 025.

El Distrito 026 Bajo Río San Juan comprende más de 200 mil hectáreas de riego registradas y casi 16 mil usuarios, por lo que los productores advierten que el problema puede tener un impacto amplio en la actividad agrícola de la región.

“Fue lo que indebidamente extrajeron para pagar una deuda que no les correspondió”, afirmó Peña de León.

El dirigente aseguró que los productores no han recibido compensación por esa afectación y que el caso ya fue planteado ante el área jurídica de Conagua en Ciudad de México, donde, dijo, presentaron documentación para respaldar su reclamo.

Los productores también esperan que el gobernador Américo Villarreal Anaya intervenga ante la Federación para defender los planteamientos de Tamaulipas, particularmente en materia presupuestal y de agua.

Peña de León advirtió que el movimiento mantiene la vía del diálogo, pero que la falta de respuestas provocará una nueva etapa de movilización.

“De no haber una respuesta clara en cuanto a lo que viene para el ciclo, para el año que viene en el presupuesto, pues nos vamos a manifestar con más fuerza y más organización”, advirtió.

La reunión coincidió con la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Tamaulipas, que este viernes contempla actividades de Vivienda para el Bienestar en Reynosa y Matamoros, y continuará el fin de semana en Tampico y Ciudad Madero con actividades relacionadas con salud.

Peña de León aclaró que la convocatoria de los productores fue acordada antes de conocerse la gira presidencial y que no tiene como propósito interferir con ella. Los productores no acudirán al acto de Sheinbaum en Reynosa ni participarán en una manifestación durante su agenda; su reunión, reiteró, corresponde a la organización del sector y a la definición de las acciones que emprenderán si no reciben respuestas.