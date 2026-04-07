Agricultores al sur de Tamaulipas acuerdan tregua temporal

Integrante del frente nacional para el rescate del campo mexicano, explicó que la decisión se tomó tras observar el alto flujo vehicular en carreteras

Mientras en la zona norte de Tamaulipas ya se han iniciado bloqueos por parte de agricultores y transportistas, en movilización nacional, en el sur del estado, los integrantes de estos sectores acordaron una tregua temporal durante este primer día de protestas, el objetivo, no afectar a miles de vacacionistas que aún transitan por la región.

Dimas Salazar, integrante del frente nacional para el rescate del campo mexicano, explicó que la decisión se tomó tras observar el alto flujo vehicular en carreteras, principalmente de familias que se desplazan del norte al sur y viceversa.

Advirtió que esta pausa no significa la cancelación de las protestas, en las próximas horas podrían incorporarse a las manifestaciones dependiendo de los acuerdos que se tomen en reuniones del sector.

Explican que el campo atraviesa una crisis severa, por la caída de hasta un 40 por ciento en la superficie sembrada en Tamaulipas, devido a factores como la sequía prolongada, los altos costos de producción, los bajos precios que reciben los productores y la competencia de importaciones que consideran desleales.

Señalan un control de mercado que perjudica al productor, al vender barato y encarecer los productos al consumidor.

Las exigencias van dirigidas al Gobierno Federal, buscan mejores condiciones para la producción agrícola, inclusión de cultivos en esquemas de apoyo y mayor seguridad en las carreteras.

Hacen un llamado a la ciudadanía a comprender y respaldar la lucha, la crisis del campo no solo afecta a los productores, también impacta directamente en el abasto y precio de los alimentos para toda la población.