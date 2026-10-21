Agreden a adulto mayor durante presunto asalto en Matamoros

El secretario de Seguridad Pública de Matamoros, Jeu Silva Capistrán, informó que la Policía Investigadora ya realiza las indagatorias

Un adulto mayor que utiliza bastón fue agredido durante un presunto intento de asalto cuando se dirigía a su trabajo en la colonia Puerto Rico, en Matamoros, la mañana de este martes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la mañana, en el cruce de las calles San Juan y Germán, donde el hombre fue interceptado y golpeado presuntamente por un sujeto que intentó despojarlo de sus pertenencias.

La víctima se dirigía a la tienda Smart de la avenida Constituyentes, donde trabaja como viene-viene. El presunto agresor no logró llevarse sus pertenencias, ya que el adulto mayor únicamente cargaba un morral vacío.

Policía Investigadora busca esclarecer la agresión

Ante lo ocurrido, el secretario de Seguridad Pública de Matamoros, Jeu Silva Capistrán, informó que la Policía Investigadora ya realiza las indagatorias para esclarecer la agresión y localizar al presunto responsable.

El funcionario señaló que las corporaciones de seguridad mantienen recorridos de vigilancia en la ciudad, en coordinación con la Guardia Estatal y la Policía de Proximidad, con operativos que se realizan diariamente en distintos sectores.

Video del ataque se difunde en redes sociales

Asimismo, indicó que el video de la agresión se difundió en redes sociales e hizo un llamado a aportar información y presentar la denuncia correspondiente para contribuir al avance de las investigaciones.

Las autoridades permanecen a la espera de los resultados de las indagatorias para determinar las circunstancias del ataque y establecer las posibles responsabilidades.