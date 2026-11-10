Agradece gobernador apoyo de fiscalías tras privación de alcalde

Américo Villarreal señaló que desde que se notificó la situación, el alcalde de Río Bravo ha recibido apoyo y acompañamiento de la Fiscalía de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se refirió a la privación ilegal de la libertad del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y señaló que, hasta el momento, no se conoce con precisión dónde ocurrieron los hechos.

Explicó que se sabía que las personas se encontraban en tránsito hacia Real del Catorce, pero que aún falta esclarecer el lugar exacto de la detención.

Villarreal Anaya confirmó que, además del alcalde, otras personas fueron liberadas y agradeció la colaboración de las autoridades de San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas, así como la participación de la Federación. Indicó que el edil ya pudo reunirse con su familia.

El mandatario añadió que, desde que se notificó la situación, el alcalde y sus familiares han recibido apoyo y acompañamiento de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Agregó que espera que las fiscalías den próximamente más información sobre lo ocurrido.