Agradece Abelardo participación del sector educativo

Abelardo Ibarra, candidato de la bancada de Movimiento Ciudadano, en la sección 30 del SNTE en Tamaulipas, busca reactivar a los maestro jubilados de Tamaulipas

Por: Italia Soler

Noviembre 30, 2022, 16:38

Tras recorrer municipios como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Victoria, Jiménez, Soto la Marina, entre otros, el candidato de la bancada de Movimiento Ciudadano, en la sección 30 del SNTE en Tamaulipas, Abelardo Ibarra, asegura que se ha dado un proceso de campañas tranquilo, con buena respuesta y participación de los maestros.

“Los maestros están muy emocionados, muy activos, chequemos en redes sociales, los profes están muy apasionados, andan muy activos y la invitación es que primeramente se sientan parte de este proyecto, hablando de la planilla naranja, siéntanse parte de este proyecto, desde aquí aprovecho para agradecer lo que están haciendo todos los equipos pero la verdad es la invitación a votar, la invitación es que estén activos y que estén el día 9 (de diciembre) a primer hora votando”.



Informó sus propuestas para el sector educativo y los convocó a participar en la elección del próximo 9 de diciembre.

“Las principales propuestas siempre han sido en el sentido de salvaguarda los derecho laborales y prestacionales, la certeza laboral de nuestros compañeros que no ha y ningún riesgo, la certeza de que sus prestaciones, el aguinaldo que ya está a punto de llegar está garantizado, eso no está en riesgo, vamos a tratar al contrario porque había dicho que se va a perder, no se va a perder nada, al contrario vamos por mas conquistas”.



Dijo que un grupo importante son los maestros jubilados a quienes ha invitado a trabajar, pues informó que con ellos se contemplan acciones importantes sobre todo integrarlos a las oficinas regionales, pues es una de las propuestas que ha expuesto.

“Los vamos a reactivar para que se sumen al proyecto de la planilla naranja como proyecto, pero ya consolidándose esto como parte de, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el ámbito social, desde el ámbito de la medicina, desde el ámbito cultural, deportivo, de recreación, ahí es donde los maestros jubilados nos van ayudar y muy bien y conjuntamente con los maestros activos”.