Afluencia causa retrasos en Puente Internacional Reynosa-Hidalgo

Automovilistas recomiendan a las personas que viajan hacia Estados Unidos que contemplen el tiempo de espera para evitar contratiempos

Aunque la mayoría de los paisanos optaron al inicio del periodo vacacional de diciembre por cruzar hacia México por las ciudades de Nuevo Laredo y Matamoros, debido a las restricciones de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos para evitar la zona de Reynosa, los puentes internacionales de este municipio fronterizo han comenzado a registrar una importante afluencia de personas.

En particular, el puente internacional Reynosa-Hidalgo presenta este domingo un tiempo estimado de cruce de una hora con 40 minutos hasta dos horas rumbo a territorio estadounidense.

De acuerdo con los reportes, este retraso se debe principalmente a que el puente cuenta actualmente con un solo carril habilitado hacia el lado norteamericano, lo que reduce la capacidad de atención y provoca filas prolongadas de vehículos.

Automovilistas sugieren considerar tiempo de espera

Autoridades y usuarios recomiendan a las personas que viajan desde el interior de la República sumar este tiempo de espera a su logística de traslado, a fin de evitar contratiempos, retrasos o afectaciones en sus planes de viaje.

Cabe señalar que el flujo que se registra en este momento corresponde principalmente a personas que mantienen actividades constantes en ambos lados de la frontera, como residentes fronterizos, trabajadores transfronterizos y visitantes frecuentes de la región.

De acuerdo con estimaciones, si los paisanos hubieran elegido cruzar por Reynosa, como ocurrió en otras temporadas vacacionales, los tiempos de espera podrían haberse elevado por encima de las cuatro horas, lo que habría generado un escenario de mayor saturación en el cruce fronterizo.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores, aunque se mantiene el monitoreo permanente de la afluencia para orientar a los usuarios y ajustar la operación conforme a la demanda.