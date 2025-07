Afirman que tanqueta militar en la frontera son una provocación

“Entonces reprochamos, reprobamos esas tanquetas que apuntan hacia territorio mexicano y que son una provocación a nuestro país, es una indignación”, mencionó Chavira Martínez.

“Nosotros no tenemos nuestras tanquetas apuntándole a Estados Unidos, eso es una provocación, incitación a la violencia, y se rompe con las buenas historias de pueblos hermanos, esto no es hermandad, esto ya es una declaración de que es un país que no quiere a los mexicanos”.