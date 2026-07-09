Afirman que extorsión afecta a pequeños comerciantes de Reynosa

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, reconoció que la extorsión sigue afectando a pequeños comerciantes, vendedores en tianguis y puestos ambulantes

La extorsión continúa afectando a pequeños comerciantes de Reynosa, particularmente a quienes laboran en tianguis, mercados y puestos ambulantes, reconoció el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz durante una audiencia ciudadana, donde exhortó a la población a denunciar estos delitos para que las autoridades puedan actuar.

El presidente municipal señaló que muchos comerciantes entregan pagos semanales a grupos delictivos para poder continuar con sus actividades, una situación que, dijo, representa una fuerte carga económica para familias que apenas logran sostener sus negocios.

"A la semana están pagando 300 pesos bajita la mano; la mayor parte paga más; al mes son mil 200 pesos, al año son más de 14 mil pesos que le dan a la delincuencia, el puesto más humilde en un tianguis, imagínense", expresó. Peña Ortiz.

Subrayó que ningún particular tiene facultades para realizar este tipo de cobros y recordó que únicamente las autoridades pueden establecer contribuciones legales, por lo que pidió a los afectados no normalizar esta práctica.

Asimismo, explicó que uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de denuncias formales, ya que, aunque existe conocimiento de que la extorsión ocurre en la ciudad, las investigaciones requieren el respaldo legal de los reportes ciudadanos.

No podemos seguir siendo una sociedad sometida a la delincuencia, y tenemos que alzar la voz de manera anónima; si tienen miedo, háganlo al 089. En la Fiscalía me dicen a mí: 'Alcalde, este delito no se presenta en Reynosa porque no hay denuncias', pero sabemos que sí se presenta, pero nadie lo denuncia", comentó.

El edil insistió en que la participación ciudadana será determinante para reducir este delito y reiteró el llamado a utilizar el número 089 o los mecanismos de denuncia de la Fiscalía para reportar cualquier caso de cobro de piso.