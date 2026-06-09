Afirma Américo que liderazgo energético está en Tamaulipas

El gobernador resaltó avances en generación eléctrica, energías renovables e infraestructura para fortalecer la soberanía energética nacional

Al encabezar la ceremonia cívica de honores a la bandera en Palacio de Gobierno, el gobernador Américo Villarreal Anaya reafirmó que el estado se ha consolidado como el referente energético más importante del país, asegurando que “el futuro de Pemex y del sector energético está en Tamaulipas”.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto al fortalecimiento de empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Villarreal Anaya subrayó los logros nacionales en materia de soberanía, como la reducción de la deuda de Pemex en 20,000 millones de dólares y el incremento en la capacidad de refinación a 1.3 millones de barriles diarios, factores que han permitido mantener la estabilidad en los precios de los combustibles pese a la crisis internacional.

El gobernador resaltó que el progreso en Tamaulipas no es solo una estrategia publicitaria, sino una realidad basada en hechos. Entre los puntos clave de su gestión, destacó:

Infraestructura eléctrica: La construcción de cuatro nuevas subestaciones, la modernización de 54 redes de distribución y un avance del 45% en la línea de transmisión Huasteca-Monterrey, con una inversión superior a los 3,600 millones de pesos.

Liderazgo en energías limpias: Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en generación eléctrica y energía eólica. Además, se anunció la autorización de 1,200 MW adicionales en proyectos eólicos y fotovoltaicos.

Así mismo dio a conocer la contratación de una planta de bioetanol a partir de sorgo, buscando dar valor agregado a este cultivo, del cual el estado es líder nacional.

El mandatario tamaulipeco enfatizó el impacto de la exploración en aguas ultra profundas frente a Matamoros, proyecto que detonará el desarrollo de proveedores locales y atraerá inversiones significativas al noreste del país.

Finalmente, el gobernador concluyó que, en total sintonía con la política energética nacional, Tamaulipas seguirá siendo el motor que impulse la soberanía y la prosperidad de México, reafirmando que el liderazgo del estado es una palanca fundamental para el bienestar de todas y todos los tamaulipecos.