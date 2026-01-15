Afinan elección del nuevo fiscal anticorrupción de Tamaulipas

Solo cuatro candidatos continúan en el proceso y serán quienes comparezcan ante el pleno del Congreso para que el tema sea discutido en tribuna

A un día de que inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Humberto Prieto Herrera, informó que el proceso para la designación del nuevo fiscal anticorrupción de Tamaulipas se encuentra en su etapa final.

El legislador explicó que en la convocatoria inicial se registraron 19 aspirantes, cuyos expedientes fueron analizados de manera individual por los integrantes del Congreso, lo que permitió avanzar en un proceso de depuración conforme a los requisitos legales y perfiles profesionales establecidos.

Como resultado de esta revisión, actualmente solo cuatro candidatos continúan en el proceso y serán quienes comparezcan ante el pleno del Congreso para que el tema sea discutido en tribuna y para que todos los diputados tengan la oportunidad de exponer sus argumentos, plantear cuestionamientos y despejar dudas directamente con los aspirantes.

Estas comparecencias permitirán evaluar públicamente la idoneidad, trayectoria y propuestas de quienes buscan encabezar la Fiscalía Anticorrupción, en un ejercicio que busca dar transparencia y legitimidad a la designación.

En entrevista, el diputado local por Morena, Humberto Prieto Herrera, detalló el mecanismo que seguirá el Congreso en esta fase final:

“Fueron 19 personas interesadas en competir para buscar la Fiscalía Anticorrupción; vamos a elegir en el Pleno a cuatro, para que esos cuatro, después por su cuenta, busquen los exámenes de control y confianza, para que el día 26 se pueda elegir al nuevo fiscal anticorrupción y cumplir en tiempo y forma como nos habíamos comprometido en diciembre. Son personas capaces, personas con experiencia y con mucha capacidad; obviamente es algo muy importante que es el combate a la corrupción y con todo el proceso correspondiente que se está llevando van a ser los mejores filtros para que llegue la mejor persona a ser electo o electa como fiscal anticorrupción”.

De acuerdo con el calendario legislativo, la fecha marcada para definir quién ocupará el cargo de fiscal anticorrupción en Tamaulipas es el próximo 26 de enero, día en que se espera que el Congreso emita la resolución correspondiente.

La elección de este funcionario es considerada clave dentro del combate a la corrupción en la entidad, al tratarse del responsable de investigar y perseguir los delitos cometidos por servidores públicos y actores relacionados con el uso indebido de recursos o atribuciones.