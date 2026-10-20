Afectan derrames de Pemex a residentes y fauna en Ciudad Madero

Derrames de hidrocarburo de Pemex en Ciudad Madero afectan a residentes, niños, adultos mayores y mascotas, con enfermedades respiratorias y dolores de cabeza

Personas de la tercera edad, niños y hasta mascotas han reportado males debido a los derrames constantes de hidrocarburo de Pemex en canales a cielo abierto que colindan con la refinería en Ciudad Madero.

Un derrame de aceite que salió de trampas en este centro corrió a lo largo del canal en la calle Emiliano Zapata durante recientes lluvias, causando enfermedades respiratorias y dolores de cabeza entre residentes cercanos, además de enfermar a las mascotas que se acercan a este dren y toman agua.

Los vecinos de la colonia Hipódromo están cansados del problema; dicen que nadie los ayuda.

Alberta, vecina afectada, dijo que están fastidiados de tolerar que cada vez que se presentan lluvias estas arrastren los aceites y contaminen los drenes.

Incluso señaló que su mascota, una pequeña gatita, se intoxicó al estar en contacto con el agua afectada.

El derrame llegó al río Pánuco; lanchas de pesca y redes se afectaron, además del producto del mar, pues había peces manchados con chapopote.

En este año suman 3 los derrames e incidentes por escurrimientos de hidrocarburos que contaminan el río Pánuco y colonias aledañas en corrientes de canales.

Autoridades locales señalan que no pueden intervenir al ser problema de competencia federal para la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.