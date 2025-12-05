Afectan a paisanos y comercio filas en puente: Canacintra

Canacintra hizo un llamado al Gobierno de México para que brinde una solución a esta problemática que afecta la movilidad y el flujo comercial en la frontera

Las largas filas que se registran en los puentes internacionales de Reynosa, donde paisanos y turistas deben esperar hasta cuatro horas para cruzar desde el Valle de Texas, reflejan lo que organismos empresariales consideran un “intercambio de papeles” en materia de revisiones fronterizas.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), tanto a nivel local como nacional, hizo un llamado al Gobierno de México para que dé una solución inmediata a esta problemática que afecta la movilidad y el flujo comercial en la frontera.

El consejero nacional de Canacintra, Federico Alanís Peña, señaló que la situación requiere acuerdos firmes entre ambos países.

“Aquí lo que falta es voluntad política… los elementos los tienes, los técnicos los tienes, los profesionistas los tienen. Es voluntad política, voluntad entre ambos países que se pongan de acuerdo y se aterrice ya”, afirmó.

De acuerdo con el sector industrial, las afectaciones incluyen retrasos en importaciones y en la proveeduría de insumos y productos en ambos sentidos de la frontera.

Esto se debe, en gran parte, a que en las aduanas mexicanas de los puentes Anzaldúas y Reynosa-Hidalgo la modernización aún no llega.

Pese a que existen cinco carriles disponibles, solo uno está en operación, y varios sistemas permanecen apagados.

Esta situación genera dudas entre los usuarios sobre la eficacia de las revisiones, ya que agentes inspeccionan uno por uno los miles de vehículos que cruzan diariamente.

Alanís Peña recordó que la iniciativa privada ya presentó propuestas y reportes sobre las afectaciones.

“Ya no está en nuestras manos… las filas están muy largas, muy grandes, y el problema es también con las importaciones. Ya lo demás, y los que van a ‘Macalear’ y a ‘Chiviar’, eso es otro boleto”, comentó.

Ante la incertidumbre en los cruces internacionales, Canacintra propuso que este sea un momento para fortalecer a las empresas locales.

Consideran que las compañías de la región pueden convertirse en proveedoras directas de la industria maquiladora mientras se resuelve la situación en las aduanas.

“Esto afecta bastante a la proveeduría, pero estamos luchando para que el grado de integración de insumos para la industria maquiladora suba. Sé que es muy pequeña a nivel nacional, no llega al 3%, pero tenemos que fortalecer nuestros productos mexicanos”, expuso Alanís Peña.

El sector empresarial insistió en la urgencia de acuerdos bilaterales que permitan agilizar los cruces y devolver eficiencia a una frontera que es vital para el comercio exterior del país.