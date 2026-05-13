Afecta falta de energía operación de fábrica Tricon en Matamoros

Empleados denuncian condiciones sofocantes por el calor y falta de ventilación, por lo que salen momentáneamente para tomar aire

La falta de energía eléctrica continúa generando afectaciones en Matamoros, y ahora impacta directamente a trabajadores de la fábrica Tricon, quienes denuncian que desde hace dos días la planta permanece sin luz.

De acuerdo con lo que señalan los propios empleados en redes sociales, la situación ha provocado molestias, ya que las condiciones al interior de la empresa se han vuelto sofocantes.

Ante el calor y la falta de ventilación, varios trabajadores han optado por salir momentáneamente a tomar aire, buscando mitigar el ambiente pesado dentro de las instalaciones.

Este problema estaría relacionado con los constantes apagones que se han registrado recientemente en distintos puntos de la ciudad, los cuales han afectado tanto a viviendas como a centros de trabajo.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha emitido información oficial sobre las causas de esta situación ni sobre el tiempo estimado para la reanudación del servicio en la planta.

Mientras tanto, la incertidumbre y la incomodidad persisten entre los trabajadores, quienes esperan una pronta solución para poder retomar sus labores en condiciones adecuadas.