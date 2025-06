 Afecta a más de 2 mil beneficiarios rezago en tarjetas de becas

El municipio de Reynosa enfrenta un rezago en la entrega de más de 2 mil tarjetas del programa de becas municipales, situación que ha obligado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a implementar jornadas especiales para localizar a los beneficiarios y entregarles el documento necesario para el depósito del apoyo económico.

A pesar de los múltiples esfuerzos por establecer contacto —a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso visitas domiciliarias— una parte importante de los beneficiarios no ha acudido a recoger su tarjeta.

“Tenemos 2,000 tarjetas para entregar a todas las personas que no pudieron ir a recogerlas. Yo espero poder entregar todas. Las personas que ya no pueden acudir, los invitaría a que pasen a la oficina de la Secretaría de Bienestar para ver el trámite correspondiente”, declaró Héctor Olivares, secretario de Sedesol municipal.

La dependencia estableció un plazo de dos meses para que los beneficiarios recojan sus tarjetas. En caso de no hacerlo dentro de ese tiempo, el apoyo será cancelado de forma definitiva.

“Tenemos aproximadamente dos meses nada más para poder hacer la entrega; si no, la beca queda cancelada. La tarjeta se cancela, el banco no nos espera más tiempo si la tarjeta no tiene uso, y tendríamos que desechar esa tarjeta, y por ende no se hace un depósito a esta”, explicó el funcionario.

Este rezago también ha generado afectaciones indirectas, ya que muchas familias que sí cumplen con los requisitos y necesitan el recurso no pudieron acceder al programa por falta de espacio.

Ante este panorama, el municipio analiza la implementación de nuevos filtros para asegurar que las becas lleguen a quienes realmente las necesitan y estén dispuestos a cumplir con los procesos requeridos.

Las jornadas de entrega continúan realizándose en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso y evitar que se pierda el recurso público destinado al impulso de la educación.

