Afecta a automovilistas hundimiento de puente San Juan en Llera

Automovilistas que viajan de Ciudad Victoria hacia Mante y viceversa, señalaron que han estado a punto de accidentarse al caer de golpe en el desnivel

El hundimiento del pavimento en el puente San Juan, del municipio de Llera, sobre la carretera Federal 85, representa un grave peligro para los automovilistas que circulan por esta vía.

Debido al reporte de los propios automovilistas, INFO7 acudió para constatar la gravedad de esta situación, donde la suspensión de las unidades se ve afectada, sobre todo para quienes no conocen que el pavimento está a desnivel.

En el lugar se pudo constatar que el terreno se encuentra fangoso y con la presencia de las lluvias vuelve a hundirse, porque ya habían nivelado previamente con pavimento. Sin embargo, esa situación es recurrente y cada vez es más profunda la grieta que se forma al bajar del puente.

Esta situación podría desestabilizar la unidad, pudiendo caer al precipicio de este puente, que aunque no es muy profundo, pudiera ocasionar la pérdida de vidas. El golpe seco al caer en el hundimiento hace perder el control del volante, principalmente a vehículos pequeños y a motociclistas.

Automovilistas que viajan de Ciudad Victoria hacia Mante y viceversa, señalaron que han estado a punto de accidentarse al caer de golpe en el desnivel, especialmente durante la noche o con lluvia, cuando no se alcanza a distinguir el hundimiento.

Se hace un llamado urgente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que atienda este problema antes de que ocurra una tragedia.

Se reconoce que están realizando trabajos de bacheo en otros puntos de la carretera, sin embargo, el puente de San Juan es urgente repararlo de fondo y no solo con una capa superficial de asfalto.