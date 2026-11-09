Aeronave sufre falla al aterrizar en el aeropuerto de Tampico

La unidad quedó varada en una de las pistas del aeropuerto y fue retirada con una grúa especializada tras generar momentos de tensión

Una gran columna de humo y la movilización de cuerpos de emergencia generó el aterrizaje con fallas que presentó una aeronave en el Aeropuerto Internacional “Francisco Javier Mina” de Tampico.

En la unidad aérea se encontraban dos ocupantes que dirigían trabajos de fumigación contra el gusano barrenador.

Los dos ocupantes salieron por sus propios medios

Al momento de descender, el tren de aterrizaje comenzó a fallar, obligando a las dos personas de sexo masculino a salir por sus propios medios, sin reportarse lesiones.

La unidad quedó varada en una de las pistas del aeropuerto y fue retirada con una grúa especializada tras generar momentos de tensión y espera entre los usuarios de la terminal aérea.