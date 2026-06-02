Advierten sobre problemas emocionales que afectan a adolescentes

Además se advirtió sobre la influencia que tienen diversos distractores como redes sociales, algunas tendencias ideológicas, contenidos musicales, etc.

La depresión, la baja autoestima, el bajo rendimiento escolar, el aislamiento y las faltas a clases son algunas de las problemáticas que enfrentan actualmente muchos adolescentes y jóvenes. Especialistas en educación advierten que gran parte de estas situaciones tienen origen en el entorno familiar y posteriormente se reflejan dentro de las escuelas.

Ante este panorama, la atención a la salud mental y emocional se ha convertido en una necesidad cada vez más urgente. Los docentes suelen ser quienes detectan los primeros cambios en el comportamiento de los estudiantes, aunque reconocen que carecen de las herramientas profesionales necesarias para atender casos complejos.

El profesor Alfonso Wong Moreno, experto en educación y Máster en Ciencias, señaló que la desaparición de figuras como el psicólogo escolar ha dejado un vacío importante dentro de los planteles educativos.

“Muchas cosas, sabemos que todo lo traen los niños de la casa, definitivamente. Cuando se detecta alguna situación de esa naturaleza emocional del niño, las escuelas no tenemos personal capacitado. Hay maestros, pero los maestros están para dar clase, para enseñar, para el proceso de enseñanza-aprendizaje; para eso fueron preparados, más no para ser psicólogos, el maestro no es psicólogo”, expresó.

Wong Moreno indicó que las reglas sociales han cambiado y que actualmente los docentes enfrentan mayores limitaciones para intervenir en ciertas conductas de los alumnos. Comentó que muchos maestros evitan llamar la atención a los estudiantes por temor a posibles conflictos o consecuencias legales.

Asimismo, advirtió sobre la influencia que tienen diversos distractores en la vida de los jóvenes, entre ellos las redes sociales, algunas tendencias ideológicas, contenidos musicales con mensajes negativos y el uso inadecuado de la tecnología.

“Es un factor que realmente sí afecta, los distractores afectan, las redes sociales afectan cuando hacen mal uso de ellas, cuando el padre no lo revisa, cuando no saben qué es lo que están haciendo, con quién se están comunicando, qué es lo que suben, qué es lo que ven. Las modas, claro que afectan mientras no estén supervisadas por un adulto, que es el papá o la mamá”, afirmó.

Añadió que en los planteles educativos resulta complicado regular el uso de teléfonos celulares debido a las reacciones que esto puede generar entre algunos padres de familia.

“En las escuelas es imposible quitarle los celulares porque ya todos traen y si se los recoges el papá viene y te la hace de bronca, entonces el problema es en la casa”, sostuvo.

El especialista también se refirió a otro de los desafíos que enfrentan los adolescentes: el despertar sexual y las primeras relaciones sentimentales. Explicó que la falta de madurez para afrontar estas experiencias puede provocar distracciones, problemas académicos y conflictos emocionales.

Advirtió que algunos jóvenes pueden desarrollar conductas agresivas o cuadros depresivos, mientras que una ruptura amorosa puede generar afectaciones severas que, en casos extremos, los lleven a atentar contra su propia vida.

Wong Moreno reiteró que las escuelas hacen esfuerzos para orientar a los estudiantes, pero insistió en que se requiere apoyo profesional especializado para atender adecuadamente estos casos.