Advierten sobre los padecimientos que amenazan la visión

En Tamaulipas dijo que hasta el 80% de los casos de ceguera pueden prevenirse mediante un diagnóstico y tratamientos oportunos, incluso cuando no hay molestias

En el marco del Día del Abuelo este 28 de agosto, Jairo Sánchez, cirujano oftalmólogo, alertó que en Tamaulipas 6 de cada 10 pacientes de 60 años o más presentan problemas de catarata, mientras que los problemas de retina representan alrededor del 45% de los procedimientos realizados en Madero y el 59% en Victoria.

“Pero después de los 60 años, sí empiezan a haber algunos signos o síntomas, disminución de la visión ocasionados, principalmente por tres enfermedades importantes: primero, la catarata. La catarata es una opacidad de un lente que tenemos adentro de nuestros ojos que se opacifica por diferentes factores. Esta ceguera es una ceguera reversible”, explicó.

El especialista advirtió sobre los principales padecimientos que amenazan la visión de los adultos mayores.

En Tamaulipas dijo que hasta el 80% de los casos de ceguera pueden prevenirse mediante un diagnóstico y tratamientos oportunos, incluso cuando no existen molestias.

“Existen otras enfermedades, como por ejemplo el glaucoma, que es un daño directo al nervio óptico, que causa una ceguera irreversible, que también es principalmente detectada en pacientes de edad avanzada y, obviamente, también las enfermedades relacionadas con la diabetes. Hoy por hoy, yo creo que la diabetes es una pandemia a nivel mundial y más aquí en nuestro estado. Existen enfermedades que están relacionadas con la diabetes, como la retinopatía diabética”, puntualizó.

Entre los datos más relevantes, seis de cada 10 pacientes de 60 años o más presentan catarata en Tamaulipas; se atiende anualmente a más de 18,000 pacientes, de los cuales más de 9,000 son adultos mayores.