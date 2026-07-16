Advierten sanciones a bares que vendan alcohol fuera de horario

Aquellos establecimientos que no dispongan de permiso deberán cerrar conforme a lo estipulado en su autorización correspondiente

Los bares, cantinas y centros nocturnos de Matamoros que vendan bebidas alcohólicas fuera del horario autorizado serán sancionados, advirtió el secretario del Ayuntamiento, Manuel Perusquía Ramírez, al señalar que se reforzará la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El funcionario municipal indicó que todos los establecimientos con venta de alcohol deberán respetar estrictamente los horarios establecidos en sus permisos, ya que de lo contrario podrían hacerse acreedores a multas.

Manuel Perusquía Ramírez explicó que algunos negocios, como los restaurant-bar, cuentan con autorizaciones especiales que les permiten extender su horario de operación.

Sin embargo, precisó que aquellos establecimientos que no dispongan de este tipo de permiso deberán cerrar conforme a lo estipulado en su autorización correspondiente.

El secretario del Ayuntamiento señaló que estas acciones tienen como objetivo evitar que continúe la venta de bebidas alcohólicas durante la madrugada, ante el incremento de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol en la ciudad.

Finalmente, reiteró que los operativos de vigilancia continuarán y aseguró que no habrá tolerancia para los establecimientos que incumplan la normativa vigente.