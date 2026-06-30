Advierten riesgo de cortes de agua por apagones en Reynosa

La COMAPA de Reynosa advirtió que los apagones y variaciones de voltaje podrían causar interrupciones en el suministro de agua potable

Los constantes apagones y las variaciones de voltaje que se han registrado en Reynosa podrían provocar interrupciones temporales en el suministro de agua potable, advirtió la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

El organismo explicó que los equipos encargados de extraer, potabilizar y distribuir el agua dependen completamente del servicio eléctrico, por lo que cualquier falla en el suministro de energía afecta la operación de los sistemas de bombeo.

Ante esta situación, COMAPA recomendó a la población almacenar agua de manera preventiva en recipientes limpios para cubrir las necesidades básicas del hogar en caso de presentarse cortes en el abastecimiento.

La advertencia se da en medio de una intensa temporada de calor y de los apagones registrados en distintos sectores de la ciudad.

Además, el organismo reiteró el llamado a utilizar el agua de forma responsable, ya que el Semáforo del Agua continúa en color rojo.