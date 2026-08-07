Advierten riesgo a restaurantes por acumulación de grasa

La grasa adherida en muros y campanas aviva las llamas de un siniestro con rapidez, de ahí la necesidad de mantener extremadamente limpio

La acumulación excesiva de grasa en las paredes de los locales de comida representa un alto riesgo de incendio debido a la gran inflamabilidad del aceite seco.

Esto está sucediendo en tres espacios de comida ubicados en el área gastronómica de los nuevos mercados municipales de Tampico, donde se detectó que los comerciantes no limpian al 100% las paredes de grasa, siendo esto un riesgo.

La dirección de mercados en el puerto se pronunció por un acercamiento con los comerciantes para corregir la falta de limpieza.

La grasa adherida en muros y campanas aviva las llamas de un siniestro con rapidez; de ahí la necesidad de mantener extremadamente limpios de ello las paredes de cada espacio.