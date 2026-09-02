Advierten retos educativos en Tamaulipas en nuevo ciclo escolar

El representante de los padres de familia criticó que, pese al paso del tiempo, persistan escuelas con deficiencias importantes, particularmente en la periferia

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el asesor de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Marco Antonio Elejarza Yáñez, advirtió que el sistema educativo de Tamaulipas enfrenta serios retos, principalmente por las condiciones en que se encuentran algunos planteles.

El representante de los padres de familia criticó que, pese al paso de los años, persistan escuelas con deficiencias importantes, particularmente en las zonas periféricas, donde aseguró que no se ha cumplido con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa.

“Las pésimas condiciones en las que se encuentran las instituciones educativas en la entidad, así como las periferias, sobre todo en las partes periféricas, no se ha logrado el objetivo por parte de ninguna de las autoridades de construir o crear, seguimos en el siglo XVIII, XIX, con paupérrimas condiciones, eso es definitivo”, declaró.

El asesor también cuestionó el cambio en la integración de las escoltas escolares, ya que a partir de este ciclo serán rotativas y dejará de utilizarse como principal criterio el desempeño académico de los estudiantes.

Advirtió que esta medida podría desmotivar a los alumnos que se esfuerzan por obtener las mejores calificaciones y que anteriormente recibían como reconocimiento la oportunidad de formar parte de la escolta.

“No es posible que el niño o la niña que hace su mayor esfuerzo y su mayor dedicación para salir avante en el sistema educativo, sea relegado”, señaló.

Elejarza Yáñez consideró que todos los estudiantes merecen oportunidades, pero sostuvo que también debe reconocerse a quienes destacan por su esfuerzo y aprovechamiento académico.

Por ello, planteó que la Secretaría de Educación debería revisar esta disposición y buscar una alternativa que permita mantener ese reconocimiento.

Respecto a la prohibición del uso de celulares en los planteles educativos, el representante de los padres de familia pidió que la medida sea analizada y consensuada entre padres, directivos y alumnos.

Reconoció que los teléfonos pueden convertirse en una distracción dentro de las aulas, pero advirtió que también representan una herramienta de comunicación para las familias, particularmente en ciudades donde existen problemas de inseguridad.

“Deben entender los alumnos que van a una institución educativa a estudiar, no a distraerse con un aparato que, en lugar de ayudar, puede ser perjudicial”, declaró.

El asesor sostuvo que las nuevas reglas y políticas educativas deben aplicarse sin perder de vista las condiciones reales que enfrentan estudiantes y familias.

Señaló que mejorar la infraestructura, reconocer el esfuerzo académico y establecer reglas claras para el uso de la tecnología son aspectos que deben formar parte de una estrategia educativa que responda a las necesidades actuales de Tamaulipas.