Advierten que usar "autos chocolate" es contrabando

La posesión de un vehículo de procedencia extranjera sin regularizar puede provocar su decomiso y la detención del conductor.

El coordinador estatal de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA), José Manuel Zúñiga Maldonado, hizo un llamado urgente a los ciudadanos tamaulipecos sobre los riesgos de transitar por las carreteras del país con vehículos de procedencia extranjera que no han sido regularizados.

Zúñiga Maldonado alertó que circular en estas condiciones trae graves consecuencias legales, ya que, bajo la ley actual, la posesión de estos vehículos sin documentación adecuada se clasifica como contrabando de mercancías. Esto puede derivar no solo en el decomiso inmediato de la unidad, sino también en la detención del conductor.

“El Artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción 1 y 2, ahí lo dice que toda mercancía que se encuentran después de la franja fronteriza hacia dentro del estado o del país, tiene que cumplir con un pedimento de exportación y si no son equiparables al contrabando, y el contrabando es un delito y el delito se sigue por oficio”, señaló.



El Artículo 103 del Código Fiscal de la Federación establece los casos en los que se presume que se ha cometido el delito de contrabando, y en su Fracción II, establece que se presume contrabando cuando se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier dirección (contados en línea recta desde los límites de la zona urbana de poblaciones fronterizas) sin contar con la documentación aduanera que acredite su legal estancia en el país.

En términos sencillos, esto es lo que fundamenta que tener un "auto chocolate" sin regularizar fuera de las zonas fronterizas permitidas puede considerarse legalmente como contrabando, ya que no se cuenta con los papeles que demuestren que el vehículo cruzó la aduana cumpliendo con los impuestos y requisitos correspondientes.