Advierten que quemar basura puede llevar a la cárcel en Reynosa

Protección Civil recordó que cualquier ciudadano que resulte afectado por una quema de basura puede denunciar estos hechos ante las autoridades

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, Javier Lam Cantú, lanzó una advertencia a la ciudadanía para evitar la quema de basura, una práctica que continúa realizándose en distintos sectores de la ciudad.

El funcionario señaló que esta costumbre, además de estar arraigada entre algunos habitantes, representa un riesgo para la población, debido a que una quema puede salirse de control y provocar incendios.

Lam Cantú explicó que las consecuencias no se limitan a una sanción económica, ya que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, quienes realicen este tipo de prácticas pueden enfrentar incluso penas de cárcel.

“Hay que evitar las quemas de basura, hay que recordar que esta mala práctica que se tiene muy arraigada en la ciudad, son prácticas que pueden terminar, inclusive con cárcel, se castiga con cárcel, no solamente de manera económica o monetaria”.

El coordinador de Protección Civil destacó que quienes realizan quemas ponen en riesgo su propia vida, su integridad física, el entorno y el patrimonio de otras familias.

“Hay que recordar que ponen en riesgo su vida, su integridad, su entorno y sobre todo el patrimonio, esto sin mencionar la afectación al medio ambiente que esto ocasiona”.

Además del peligro de provocar incendios, la quema de residuos genera humo y sustancias contaminantes que afectan la calidad del aire y representan un daño para el medio ambiente.

Protección Civil recordó que cualquier ciudadano que resulte afectado por una quema de basura puede denunciar estos hechos ante las autoridades, lo que podría derivar en la aplicación de las sanciones correspondientes.

Ante las altas temperaturas que se registran en Reynosa, el llamado es a evitar estas prácticas y utilizar alternativas adecuadas para la disposición de los residuos, debido a que las condiciones de calor y viento pueden favorecer que el fuego se propague rápidamente.