Advierten que Ley Antimemes atenta contra el humor político

El caricaturista de medios nacionales considera que las nuevas disposiciones pueden propiciar autocensura y limitar la crítica política.

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La aprobación de la reforma conocida como “Ley Antimemes” encendió las alertas entre caricaturistas y profesionales de la comunicación por sus posibles repercusiones en la libertad de expresión. Para Arturo Kemchs, caricaturista editorial con casi cinco décadas de trayectoria, el principal riesgo es que las sanciones previstas y la interpretación de las nuevas disposiciones terminen inhibiendo la crítica al poder.

En entrevista, el colaborador del periódico El Universal sostuvo que la caricatura política ha sido una herramienta de cuestionamiento a los gobiernos de distintas corrientes partidistas. Sin embargo, consideró que las modificaciones legislativas impulsadas por el gobierno federal representan un escenario preocupante para quienes utilizan el humor, la sátira y la crítica gráfica como formas de expresión periodística.

Kemchs, quien inició su carrera el 7 de junio de 1978 y está próximo a cumplir 50 años en los medios de comunicación en 2028, explicó que su trabajo consiste en analizar el comportamiento de los actores políticos y expresar una postura crítica mediante sus cartones editoriales.

Aunque se identifica con la izquierda, afirmó que su responsabilidad profesional no cambia cuando ese movimiento llega al poder.

"Porque sigo considerando un caricaturista de izquierda, pero ahora que están en el poder me toca criticarlos. Es mi trabajo", expresó al explicar que su postura editorial no está subordinada a la filiación partidista de quienes gobiernan.

El dibujante recordó que a lo largo de su trayectoria ha observado cómo distintos gobiernos han reaccionado ante las críticas de los medios de comunicación. No obstante, considera que la preocupación actual radica en la posibilidad de establecer sanciones que, desde su perspectiva, podrían generar temor entre quienes publican caricaturas, ilustraciones y contenidos humorísticos sobre funcionarios e instituciones.

Temor a la autocensura en los medios

Uno de los principales señalamientos de Kemchs es que las consecuencias de la reforma podrían trascender a los propios caricaturistas y alcanzar a editores, directivos y empresas periodísticas.

Explicó que, ante la posibilidad de enfrentar una demanda o una sanción económica, un dibujante podría comenzar a cuestionarse si publica o no una caricatura. Posteriormente, el editor y el propietario del medio también tendrían que valorar los riesgos legales y financieros de difundir ese contenido.

Este escenario, advirtió, podría provocar que algunas críticas dejen de publicarse antes de que exista una controversia jurídica, debido al temor de las consecuencias para los profesionales y sus familias.

Para el caricaturista, esa posibilidad constituye uno de los efectos más delicados de la discusión, pues la libertad de expresión no solamente implica que una persona pueda hablar o dibujar, sino también que los medios tengan condiciones para difundir contenidos críticos sin temor a represalias indebidas.

Kemchs sostuvo que el humor político no debe entenderse como una agresión contra las instituciones, sino como una forma de analizar el ejercicio del poder y someterlo al escrutinio público. Por ello, expresó su preocupación ante la posibilidad de que las nuevas disposiciones se interpreten de manera que afecten la sátira, la parodia o la crítica editorial.

¿Qué establece la llamada "Ley Antimemes"?

La reforma modifica disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El nuevo artículo 403 bis de esta última legislación contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización para determinadas conductas relacionadas con el uso, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.

El gobierno y los legisladores de Morena han defendido la reforma bajo el argumento de que busca combatir la suplantación de identidad institucional, las páginas falsas y los fraudes cometidos mediante el uso indebido de elementos gráficos oficiales.

En contraste, legisladores de oposición han cuestionado que el texto no incluya excepciones expresas para las caricaturas, las parodias, los memes, la sátira política y determinadas expresiones periodísticas. Advierten que una interpretación amplia de la norma podría abrir la puerta a controversias legales contra contenidos críticos.

El uso de logotipos y la representación de funcionarios

Kemchs explicó que una de sus preocupaciones se relaciona con el uso de logotipos y referencias institucionales en las caricaturas. Como ejemplo, recordó un cartón sobre el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, en el que incorporó elementos gráficos vinculados con la institución. A su juicio, aunque un caricaturista puede recurrir a nombres o referencias reconocibles para identificar a una institución, la discusión se vuelve más compleja cuando entran en juego la reproducción de imágenes, los derechos de propiedad industrial y la posible interpretación de las autoridades sobre el propósito de una publicación.

El entrevistado también manifestó inquietud ante la posibilidad de que las disputas relacionadas con la representación gráfica de personajes públicos deriven en demandas o procedimientos que afecten el trabajo de los caricaturistas.

No obstante, el alcance jurídico de esas preocupaciones deberá evaluarse a partir del texto definitivo de la reforma y de su aplicación. La norma no establece, por sí sola, una prohibición general de dibujar a funcionarios ni convierte automáticamente una caricatura crítica en una conducta delictiva.

A lo largo de su trayectoria, Kemchs ha trabajado en caricatura editorial, historieta, ilustración y pintura. También se desempeña como profesor de pintura en la Fundación Arte Down México, actividad con la que amplía su trabajo gráfico más allá de los medios informativos.

Desde esa experiencia, insistió en que la caricatura política constituye una forma de opinión y análisis que debe conservar su espacio dentro del debate público. Su preocupación, dijo, no se limita a quienes dibujan, sino que alcanza a periodistas, comentaristas y humoristas que recurren a recursos creativos para cuestionar las decisiones de los gobernantes.

En ese contexto, llamó a la sociedad a mantenerse atenta a las consecuencias de la reforma y a la manera en que será aplicada. Consideró que el debate no debe reducirse a una confrontación entre partidos, sino centrarse en las garantías para ejercer la crítica y preservar la pluralidad de ideas.

La postura de Kemchs resume el dilema que ha acompañado la discusión legislativa: mientras el gobierno defiende la necesidad de combatir el fraude y la suplantación de identidad institucional, los críticos de la reforma reclaman mayor claridad jurídica y garantías explícitas para evitar que esas medidas se conviertan en un factor de autocensura.