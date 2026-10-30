Advierten que gatos negros pueden ser víctimas de supersticiones

Huerta explicó que la asociación intensifica sus acciones preventivas durante estas fechas, al mantenerse pendiente de las publicaciones de adopción

Octubre es considerado un mes esotérico por las celebraciones de Halloween y su cercanía con el Día de Muertos, una temporada en la que resurgen supersticiones que pueden poner en riesgo a los animales por el color de su pelaje.

Ante esta situación, grupos protectores de animales exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones con sus mascotas, especialmente gatos negros y otros animales de tonos oscuros, para evitar que sean víctimas de maltrato.

Rechazan supersticiones relacionadas con los gatos negros

Brisa Huerta, directora de La Casa de los Michis, calificó como absurda la creencia de que los gatos negros están relacionados con la mala suerte y recordó que son seres sintientes como cualquier otro animal, cuya única diferencia es el color de su pelaje.

“Es una creencia tonta, la verdad. El gatito negro es un ser viviente, un ser sintiente común y corriente, como cualquier otro. Solamente lo único diferente es el tono de su pelaje”, expresó, al señalar que todavía existe miedo entre algunas personas que consideran que estos animales atraen la mala suerte.

La activista advirtió que las supersticiones pueden derivar en actos de crueldad contra los animales, pues existen casos en los que son utilizados en supuestos rituales, sometidos a sufrimiento e incluso mutilados.

“Sacrifican a los gatitos, los ponen en rituales, los hacen sufrir, los mutilan. Y no nada más es el gato negro: la gallina negra, el perro negro, todo lo que tenga que ver con pelaje negro, porque es una creencia tonta”, denunció Huerta.

Asociación vigila publicaciones de adopción en redes sociales

La preocupación aumenta durante esta temporada debido a las publicaciones en redes sociales de personas que buscan adoptar animales, algunas de ellas con interés particular en determinados colores. Ante ello, La Casa de los Michis mantiene vigilancia para identificar casos de riesgo y evitar que los animales terminen en manos de personas que puedan hacerles daño.

Huerta explicó que la asociación intensifica sus acciones preventivas durante estas fechas, al mantenerse pendiente de las publicaciones de adopción y recoger a los animales que considera vulnerables. Precisó que, además de los gatos negros, también los blancos y los conocidos como tuxedo —de pelaje blanco y negro— pueden estar expuestos a estas supersticiones.

“De hecho, nosotros en esa temporada empezamos a recoger todos los gatos negros, porque aquí en Reynosa la verdad se da a diestra y siniestra el descontrol. Dan gatitos en adopción y les vale si son blancos o negros”, señaló.

La directora agregó que la asociación monitorea las redes sociales para localizar publicaciones de animales en adopción y hacerse cargo de ellos como medida preventiva. “Si nos encontramos gatitos que están dando en adopción, los absorbemos nosotros y los agarramos nosotros”, explicó.

Ante este panorama, La Casa de los Michis exhorta a la población a actuar con responsabilidad, extremar precauciones con sus mascotas y evitar adopciones que puedan ponerlas en peligro, recordando que el color del pelaje no justifica ningún tipo de discriminación ni acto de crueldad contra los animales.