Advierten problemas con tarjetas del Bienestar durante pagos

Se reiteró que acudir a las sucursales del Banco del Bienestar es una alternativa para evitar inconvenientes con las tarjetas

Del 3 al 27 de noviembre se lleva a cabo la dispersión de recursos económicos de los programas sociales del Gobierno Federal para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres Bienestar, informó Lucida Calvillo, delegada de Programas para el Bienestar en la zona norte de Tamaulipas.

La funcionaria explicó que los depósitos se realizan conforme al calendario establecido por orden alfabético y precisó que, en el caso de los adultos mayores, el apoyo económico correspondiente es de $6,400 pesos.

Sin embargo, durante este periodo de pagos han recibido reportes de beneficiarios cuyas tarjetas del Banco del Bienestar están siendo bloqueadas al intentar retirar sus recursos en otras instituciones bancarias, situación que podría dificultar el acceso a sus apoyos.

“Me están marcando que se están bloqueando las tarjetas; ellos están acudiendo a otros bancos”, comentó Lucida Calvillo, al señalar que esta situación ha generado preocupación entre los beneficiarios que buscan disponer de su dinero.

¿Por qué se bloquean las tarjetas del Banco del Bienestar?

Ante esta problemática, recomendó acudir directamente a las sucursales del Banco del Bienestar para realizar los retiros y evitar posibles bloqueos. Aclaró que también pueden utilizar otras instituciones bancarias, siempre y cuando permitan retirar el dinero directamente en ventanilla.

“Si pueden ir a otros bancos, siempre y cuando a lo mejor tengan que ir directamente en ventanilla, porque hay bancos en donde sí les pagan directamente”, explicó.

¿Cuándo termina el pago de los programas sociales?

La delegada reiteró que acudir a las sucursales del Banco del Bienestar es una alternativa para evitar inconvenientes con las tarjetas y garantizar que los beneficiarios puedan disponer de sus recursos.

Asimismo, pidió a la población tomar en cuenta estas recomendaciones durante el calendario de pagos, que concluye el próximo 27 de noviembre.