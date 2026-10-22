Advierten posibles bloqueos carreteros de productores

Aunque los productores tamaulipecos no han definido una fecha, existe molestia por la falta de respuestas a la situación que enfrenta el campo

La diputada local del Partido Acción Nacional, Marina Édith Ramírez Andrade, informó que productores del Valle de San Fernando han anunciado en redes sociales que preparan manifestaciones y posibles bloqueos carreteros, ante la falta de soluciones del Gobierno de la República a sus demandas.

La legisladora señaló que, aunque los productores aún no han definido una fecha, existe molestia por la falta de respuestas a la situación que enfrenta el campo. Afirmó que, según lo expuesto por los propios agricultores, llevan siete años sin obtener una respuesta favorable.

Ramírez Andrade indicó que los productores han participado en más de 50 mesas de diálogo en distintas partes del país, pero que dichas reuniones no se han traducido en resultados concretos y consideró que ha faltado voluntad política para atender sus planteamientos.

La diputada local destacó la importancia del sector productivo y sostuvo que la soberanía alimentaria es fundamental para el país.

“Todos los días comemos y fortalecer el campo contribuye a tener un país más sólido, tenemos que unir esfuerzos y sacar adelante al campo tamaulipeco”, señaló.