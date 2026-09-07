Advierten por nombres inspirados en anime para niños

Registro Civil de Altamira reporta nombres poco comunes y pide a padres considerar las posibles dificultades sociales que enfrentarán sus hijos

Sin pensar necesariamente en las consecuencias que el nombre podría tener en el futuro de sus hijos, algunos padres de familia recurren a personajes de series de televisión, películas, programas animados, anime, novelas e incluso equipos o figuras del fútbol para elegir cómo llamarán a sus pequeños, convirtiendo algunas modas pasajeras en una identidad que los acompañará durante toda su vida.

La Oficial Primera del Registro Civil de Altamira, Blanca Silvia Borjas Loredo, señaló que en las oficinas han encontrado casos de nombres poco comunes e incluso combinaciones inspiradas en personajes de anime que resultan complicadas de pronunciar.

Recientemente, explicó, fue registrada una niña con el nombre de "Gali", una denominación que no habían encontrado anteriormente en sus registros.

La funcionaria destacó que, cuando un nombre genera inquietud por su complejidad, el personal del Registro Civil busca dialogar con los padres y orientarlos sobre las posibles dificultades que podría enfrentar el menor, principalmente durante su etapa escolar, donde un nombre poco convencional podría convertirse en motivo de burlas o acoso.

Borjas Loredo aclaró que la decisión final corresponde a los padres, ya que legalmente no pueden impedir el registro únicamente porque un nombre sea extraño o poco común.

Sin embargo, consideró importante que las familias no se dejen llevar exclusivamente por una moda y valoren que el nombre formará parte de la identidad del menor y puede influir en su desarrollo social, emocional y en su autoestima.

Finalmente, hizo un llamado a los futuros padres a ejercer esta decisión con responsabilidad y pensar en el bienestar de sus hijos antes de elegir un nombre por admiración a un personaje, una serie, una película, un artista o algún referente deportivo.