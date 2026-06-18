Advierten por crecida del Río Bravo en los dos Laredos

Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo aclaró que los pronósticos indican que el nivel del río podría alcanzar niveles de inundación menores

Autoridades meteorológicas de Estados Unidos mantienen una advertencia por crecida del Río Bravo a la altura de los dos Laredos, derivado de las recientes lluvias registradas en la región y aguas arriba de la cuenca del también llamado Río Grande.

Normalmente el cauce tiene una profundidad de 50 centímetros, y se prevé que llegue a 3.6 metros. Este martes en la tarde el nivel ya estaba en tres metros.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, aclaró que los pronósticos indican que el nivel del río podría alcanzar niveles de inundación menores, sin poner en riesgo a la población, pero sí incrementando significativamente la velocidad y fuerza de la corriente.

Ante esta situación, se exhorta a la población a evitar ingresar al río para actividades recreativas o de pesca, mantenerse alejados de las orillas, especialmente en zonas con corrientes rápidas, no intentar cruzar áreas inundadas o con presencia de corrientes de agua, supervisar en todo momento a menores de edad cerca del cauce, y respetar cualquier señalamiento o restricción emitida por las autoridades.

Aunque en algunos puntos el nivel del agua pudiera no aparentar representar peligro, las crecidas generan corrientes más fuertes, cambios repentinos en la profundidad y arrastre de objetos, condiciones que pueden poner en riesgo la vida.

Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo mantiene monitoreo permanente del comportamiento del río.