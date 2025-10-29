Advierten por artículos de altar de muertos prohibidos en EUA

Algunos productos agrícolas y flores comúnmente utilizados en ofrendas tradicionales, tienen prohibida la entrada a Estados Unidos

Mientras las comunidades fronterizas entre Estados Unidos y México se preparan para el próximo Día de los Muertos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtió que ciertos artículos que se utilizan en los altares de muertos, están prohibidos.

“Estos productos pueden ser portadores de plagas y enfermedades dañinas que amenazan la agricultura y los recursos naturales estadounidenses”, explicó CBP en un comunicado.

Durante este período, los especialistas en agricultura de la agencia federal, suelen encontrar artículos prohibidos destinados a ofrendas y tumbas al realizar las revisiones en los puentes internacionales, a personas que viajan de México para entrar a Estados Unidos.

Para protegerse contra plagas y enfermedades invasoras, se prohíben ciertos artículos, como las flores, incluidas las de cempasúchil.

“Las flores tradicionales aztecas (cempasúchil) pueden albergar la chinche de la semilla del algodón (Oxycarenus hyalinipennis), una plaga capaz de causar daños significativos a la industria algodonera estadounidense. Otras flores prohibidas incluyen los crisantemos”, indica CBP.

La vegetación ornamental, como la Murraya, también conocida como Jazmín Naranja, se utiliza a menudo en altares tradicionales. La Murraya es una planta huésped de un insecto transmisor de la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos.

“Esta devastadora enfermedad afecta gravemente a las variedades de cítricos y a las plantas ornamentales, representando una grave amenaza para la industria citrícola estadounidense. La vegetación cortada que se encuentra en ramos también podría estar prohibida”, indica CBP.

Entre los cítricos prohibidos se encuentran las naranjas, los pomelos, mandarinas, naranjas agrias y limas dulces. Otras frutas populares como las guayabas, mangos, melocotones y granadas también están restringidas.

Se prohíben ciertas flores, frutas, verduras, plantas en macetas y tierra para evitar la introducción de enfermedades de las plantas, insectos invasores y parásitos.

“Para salvaguardar la agricultura de nuestro país, los especialistas agrícolas de la CBP inspeccionan todos los productos vegetales y agrícolas que ingresan. Los viajeros deben declarar todos estos productos al ingresar. “Si se encuentran artículos prohibidos, se les puede retener o denegar la entrada, incluso si están destinados a uso cultural o personal. Declarar todos los productos vegetales y agrícolas al ingresar es un paso simple pero crucial para proteger la agricultura y los recursos naturales de nuestro país”, menciona el comunicado.

No declarar productos agrícolas prohibidos puede resultar en multas considerables. Las sanciones por importaciones personales no declaradas y prohibidas suelen empezar en 300 dólares y pueden aumentar, mientras que las importaciones comerciales pueden enfrentar multas de hasta 250 mil dólares.