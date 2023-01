Advierten peligro por posible préstamo a JAD Matamoros

La Canaco de Matamoros señaló el riesgo de autorizar recursos por 110 millones de dólares a la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) ante disputa legal en el organismo

Por: Alfredo Uvalle

Enero 02, 2023, 14:54

La Cámara Nacional de Comercio del municipio de Matamoros, Tamaulipas, quien forma parte del Consejo de Administración de la Junta de Aguas y Drenaje, (JAD) de la ciudad fronteriza desde el año 1972, presentó evidencia ante el presidente del Banco de Desarrollo para América del Norte, (NADBANK) Calixto Mateos Hanel, sobre el riesgo que se corre de autorizar recursos por el orden de los 110 millones de dólares al organismo operador del agua.



José Joel Gómez Velasco, presidente de Canaco, informó que en estos momentos existe en el interior del Consejo de Administración de la Junta de Aguas una disputa legal llevada por un Juez Federal sobre el número de miembros e integración del Consejo de Administración registrada bajo el número de amparo 1238/2022-1, ante el Juzgado de Amparo y Procesos Federales del Estado de Tamaulipas.



El líder empresarial fronterizo refirió que mientras esto no se resuelva, cualquier gestión u obtención de recursos del NADBANK para apoyo económico o bajo cualquier concepto pudiera ser ilegal al no haberse aprobado por un consejo legal y legítimo, “incurriendo incluso el BANCO en situaciones ilegales o también para ser llamado a Juicio por parte del Juez Federal en México”, señaló.



Por estos motivos mediante una misiva y con la información legal, CANACO Matamoros advirtió al NADBANK sobre el riesgo de incurrir en violaciones a la Ley de autorizar algún recurso económico por la existencia de éste proceso legal,



“Además no hemos sido informados por parte del presidente del Consejo de Administración del organismo operador del agua sobre alguna gestión de recursos ante el NADBANK”, dijo José Joel Gómez Velasco.